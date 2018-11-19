الوديعة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة اليوم 9 شاحنات كبيرة تحمل 200 طن من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء والضالع والحديدة.فقد عبرت 6 شاحنات منها تحمل 132 طناً و 460 كيلو جراما من السلال الغذائية تستهدف محافظة صنعاء، وشاحنتان تحملان 44 طنًا و 400 كيلو جرام من السلال الغذائية تستهدف محافظة الحديدة ، وشاحنة كبيرة محملة 22 طنًا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية تستهدف محافظة الضالع.ويسعى المركز من خلال هذه المساعدات إلى الوقوف مع الأشقاء اليمنيين في المحافظات اليمنية كافة دون تفريق حفظاً على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي تمر بهم.//انتهى//11:04ت م0040