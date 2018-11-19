الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس

يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يوم 6 ديسمبر القادم , أعمال مؤتمر الجمعية السعودية لطب التخدير الثالث عشر، بعنوان (التعليم والسلامة في طب التخدير)، ، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 500 مختص من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير، إضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير، رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود ، ورئيس المؤتمر الدكتور احمد عبدالمؤمن، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التميز في سلامة المرضى و التعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه، فضلا عن استعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة و دول المنطقة.

من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز بوكر رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسة العديد من المحاور، علاوة على عشر جلسات متوازية في مسارين لبحث العديد من الموضوعات في مجال فنيي، وتقنيي التخدير، والتعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير، والعديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير.

وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يشتمل على إقامة 14 ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكافة الفئات المشاركة بالمؤتمر ، بالإضافة إلى جلسات لمناقشة 30 ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحثين الشباب.

وأكد أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة العلمية للمهتمين خاصة المتدربين من الأطباء، والعاملين في هذا المجال المهم والحيوي، وتبادل الخبرات فيما بين المشاركين، وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الأداء العام، وتطوير العامين في مجال التخدير بآخر المستجدات في هذا التخصص.

// انتهى //

11:05ت م

0041