أبها 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسدشّن معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء أمس 3 مبادرات تقنية مقدمة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة.وتتمثل المبادرات في ساعة البرمجة التي تقام بالتزامن مع الحملة العالمية المقدمة بواسطة (Code.org)، ومبادرة "عسير تبرمج" بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية، إضافة إلى مبادرة النسخة الأولى من برنامج (Internship).وفي بداية التدشين استمع مدير الجامعة إلى شرح مفصل عن المبادرات ومدى أهميتها وفاعليتها والهدف من إقامتها، ومدى اسهامها في تطوير واستكشاف مبرمجين وتقنيين من أبناء وبنات منطقة عسير والمملكة ليواكبوا كل ما هو جديد في عالم البرمجيات والتقنيات .وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور سالم العلياني أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تفعيل دور الجامعة في المشاركة المجتمعية والتواصل مع المجتمع الخارجي، تماشيًا مع خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي.وأشار إلى أن "ساعة البرمجة" هي حملة عالمية مقدمة بواسطة (Code.org) تسعى لتقديم فرصة للشباب والشابات لتعلم أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة، حيث يمكن للمعلم أو المدرب تخصيص أي ساعة من 4 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2018 لتقديم ساعة البرمجة في مدرسته أو مجتمعه لممارسة وتعلم ملايين من الطلاب في أكثر من 180 دولة للمهارات البرمجية، وهي مبادرة غير ربحية للتشجيع على تعلم الأساسيات المتعلقة بالمجال البرمجي.وأبان أن مبادرة "عسير تبرمج" تقام بالشراكة مع مؤسسة "مسك" الخيرية، وذلك ضمن النسخة الثانية من مبادرتها "السعودية تبرمج"، والتي أطلقتها " مسك" لمدة ١٠٠ يوم، وتهدف إلى تعليم أساسيات علوم البرمجة والتفكير المنطقي لجميع فئات المجتمع و تكوين مجتمع برمجي في المنطقة من خلال التسجيل كمتدرب لبرنامج سفراء "عسير تبرمج" للمبادرات البرمجية في المنطقة. أما مبادرة برنامج Internship في نسخته الأولى، فتهدف إلى تطوير مهارات شباب وفتيات المملكة في المجال التقني، عبر منحهم مجال ممارسة تطبيقية في أحد المشاريع التقنية القائمة التي تتولى تنفيذها والإشراف عليها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة.// انتهى //11:08ت م0042