رام الله 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استقالة عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفض بنيامين نتنياهو للانتخابات المبكرة وتوليه منصب وزير الجيش.وأشارت الصحف إلى تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، حرص الحكومة على حماية حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، ضمن منظومة الحريات والحقوق التي تعمل على تكريسها، مؤكدا رفض المساس بهذه الحقوق ومحاسبة من يثبت انتهاكه لها.وسلطت الصحف الضوء على الرسالة التي بعث بها رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيلب لوريونت إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، احتجاجا على قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة للصحفيين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل منذ صعوده الى الحكم في العام 2009، رفض جميع الخطط والمشاريع السياسية الهادفة الى الوصول لخط النهاية في حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام النهائي بين الجانبين".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //12:04ت م0057