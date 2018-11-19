القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بمشاركة ممثلي الدول العربية.ويعقد الأسبوع العربي بمشاركة الشركاء الرئيسيين للجامعة العربية وهم البنك الدولي والأمم المتحدة ومصر.وتركز فعاليات الأسبوع في نسخته الثانية وفق بيان صادر اليوم عن الجامعة العربية على فكرة الانطلاق نحو العمل، ويتضمن 30 جلسة متنوعة تتفاوت بين موضوعات اجتماعية واقتصادية وثقافية، يتحدث فيها أكثر من 120 شخص من منظمات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، وخبراء إقليميين ودوليين.وستبحث الجلسات عددا من الموضوعات منها "التمويل المستدام" والقضايا المتعلقة بالهدف الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الجوع، وموضوعات لها علاقة بتحقيق التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، وموضوعات تتعلق بالقوى الناعمة والإبداع ودورها في تنوير المجتمعات.// انتهى //12:06ت م0058