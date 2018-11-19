عمّان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، في مقر السفارة ،اليوم، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يجري لقاءاً ودياً غداً الثلاثاء مع نظيره الأردني على ستاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.ويرأس بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي ويرافقه أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ،والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب .// انتهى //12:29ت م0061