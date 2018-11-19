مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 19 نوفمبر 2018م واسأعتمد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص آلية تنفيذ مبادرة رفع مخلفات البناء ونواتج القطع الصخري ومخلفات تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع تمديد الخدمات المتراكمة في أحياء وقرى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظراً لما تشكله هذه الظاهرة من تلوث بصري وبيئي ، حيث أن كثير من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة وتتسبب في إضرار بيئية وصحي .وجرى إعداد آلية لتنفيذ مبادرة " مكة .. بلا مخلفات بناء " مؤخراً والتي تندرج تحت شعار " كيف نكون قدوة ؟" الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .وتتمثل المبادرة بإلزام أصحاب المباني والمنشآت تحت الإنشاء أو الترميم بالتعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بتجميع مخلفات البناء ، و الزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى والتأكد قبل إصدار الموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمبنى من عدم وجود مخلفات أو بقايا مواد البناء مع المطالبة بالسندات التي تثبت إيصال كميات مخلفات المبنى المطلوب تسليمها للمرمى العام وفقاً لرخصة البناء .واعتمد معاليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية واللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصلبة على المخالفين بموجب تعميم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المخالفين غير الملتزمين حيث بلغ الحد الأعلى للعقوبة 10.000 ريال، وتتنوع المخالفات من مخالفات الحفر و مخلفات البناء والترميم أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك ومخالفات استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات الأمانة أو يسبب خطراً أو إزعاجاً على الجمهور .وأكد معاليه أهمية تظافر الجهود لإزالة هذه المخلفات ومتابعة عدم تكرار تراكمها موجهاً وكالة الخدمات والإدارات المعنية بالأمانة بالقيام من خلال معدات مشروعي رفع مخلفات البناء والمشاريع والأنقاض مجهولة المصدر بالعمل على رفع المخلفات والأنقاض من هذه المواقع واعتماد العمل بموجب هذه الآلية ، ووضع لوحات تحذر من رمي المخلفات في المواقع التي يتم تنظيفها وإحكام الرقابة على هذه المواقع ومنع عودة الرمي العشوائي فيها .// انتهى //12:31ت م0062