القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسشاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمؤتمر السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة 18 ـ 20 نوفمبر الجاري برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور نخبة من أصحاب المعالي الوزراء والمختصين في مجال التشغيل والصيانة من مختلف الدول.وتحدث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس في كلمته بالمؤتمر بعنوان "إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة" عن دور قطاع التشغيل والصيانة في ضمان التطور المستمر فنياً و اقتصاديا ومساهمته في الحفاظ على البنى التحتية و ارتباطه الوثيق بالمشروعات التنموية كما تحدث الدكتور الفهيد عن أهمية قطاع التشغيل والصيانة ومساهمته في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات العامة والخاصة عبر ثلاثة محاور وطن طموح، مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر حيث انه من الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .وأكد الفهيد أن التوجهات المعاصرة في التنمية أصبحت تنظر إلى التدريب من خلال درجة انفتاحه على سوق العمل ومدى استيفاءه لعناصر الموائمة والجودة حيث أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تخصصات في مجالات الطاقة المتجددة و أمن المعلومات وصيانة الطائرات وغيرها من التخصصات النوعية الدقيقة التي تتماشى مع متطلبات عملية التنمية المستدامة وتتوافق مع الحاجة الفعليةلقطاع الأعمال وأن نسبة الملتحقين بالتدريب التقني من خريجي الثانوية ارتفع خلال ثلاث سنوات من 8% إلى أكثر من 20% و ارتفع عدد المعاهد المتخصصة بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع الأعمال من 21 الى 29 خلال نفس الفترة .وأشار الفهيد إلى التأثير المتوقع للثورة الصناعية الرابعة التي تمزج بين تقنية المعلومات والآلات والإنسان الذي سيفوق كثيرا التأثيرات الناجمة عن سابقاتها وسيكون أكثر عمقاً وامتداداً لجميع نواحي الحياة.// انتهى //12:31ت م0063