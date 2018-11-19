مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 19 نوفمبر 2018م واسأمهلت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الاستراحات التجارية والخاصة المخالفة الواقعة ضمن المخططات السكنية بمكة المكرمة مهلة (شهر) لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية المعدة والحصول على التراخيص اللازمة حسب الضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية .وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب مصطفى عبادة ضرورة استيفاء الاشتراطات البلدية للاستراحات التجارية والخاصة كذلك ، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة ، منوهاً على أن الأمانة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية حيال الاستراحات المخالفة بعد انتهاء المهلة .// انتهى //12:31ت م0064