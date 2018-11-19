الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ‏في مقر إقامته بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس وجمهورية العراق ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة،إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، فيما حضره من الجانب العراقي معالي وزير الخارجية ‏الدكتور محمد الحكيم ومعالي رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وسفير العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف.// انتهى //12:32ت م0065