المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني اليوم مبادرة "ريادي" في مركز التدريب التربوي بهدف دعم رواد الأعمال بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 .وأبان مدير النشاط الطلابي عبدالعزيز العبري , أن المبادرة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل وتعزيز مفهوم التحول من مرحلة التعليم إلى مرحلة الريادة وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر .//انتهى//12:37ت م0066