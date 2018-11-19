عام / تدشين مبادرة "ريادي" بتعليم محافظة المهد
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس
دشن مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني اليوم مبادرة "ريادي" في مركز التدريب التربوي بهدف دعم رواد الأعمال بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
وأبان مدير النشاط الطلابي عبدالعزيز العبري , أن المبادرة تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل وتعزيز مفهوم التحول من مرحلة التعليم إلى مرحلة الريادة وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر .
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12:37ت م
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