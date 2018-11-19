جنين - رام الله 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظتي جنين و رام الله والبيرة.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، شبان فلسطينيين من مخيم جنين عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت ،بعد دهم منازلهم.// انتهى //12:42ت م0068