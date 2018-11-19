بغداد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستمكنت قوة أمنية عراقية من القبض ، اليوم ، على إرهابي مطلوب للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين .وأوضح بيان صادر من مديرية الاستخبارات العسكرية أن قوات أمنية تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين نصبت كمينا في سيطرة الأنواء الواقعة في مدخل تكريت الجنوبي , وتمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي.ويأتي القبض على الإرهابي المذكور الذي وصف بأنه دائم التنقل بقصد التمويه ,بعد ساعات من حادث تفجير سيارة مفخخه في وسط تكريت ليلة أمس , أسفر عن سقوط نحو عشرين شخصًا بين قتيل وجريح .// انتهى //12:47ت م0069