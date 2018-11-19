الدمام 11 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأقام مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام أمس ، معرض توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تحت مسمى (السكري والعائلة) وذلك بمشاركة أقسام عدة من بينها قسم تثقيف مرضى السكري، وقسم التغذية , والصيدلية, وقسم الأطفال, وقسم الباطنية, والنساء والولادة, إضافة إلى قسم التمريض .وأوضح المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج أن هذه الفعاليات تأتي لنشر الوعي بهذا المرض الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، مبيناً أن الهدف من هذا المعرض هو توعية وتثقيف الممارسين الصحيين بأهمية ومضاعفات السكري، مع شرح الطرق المناسب للمرضى في كيفية استخدام حقن الأنسولين الحديثة.وأشار الدكتور العرفج إلى أن المعرض ركّز على وجوب اختيار الوجبات المنوعة الصحية، التي تقلل من الأصابة بمرض السكري وكذلك الطرق الصحيحة للمصابين بمرض السكري بالمحافظة على الأدوية بشكل منتظم مع ممارسة الرياضة ، كما صاحب المعرض الفحص والكشف عن السكري.// انتهى //12:54ت م0071