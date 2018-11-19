جيزان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، وعددا من منسوبي الفرع.وأكد نائب أمير المنطقة ، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه، مؤكداً أهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وشعيرة النصح والإرشاد في المجتمع, مشددا سموه على ضرورة المشاركة في تقديم برامج وأنشطة هادفة وفاعلة للشباب والفتيات تسهم في رفع تحصينهم الفكري من الفراغ والأفكار التي تؤدي إلى التأثير عليهم.وتسلم سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء, التقرير السنوي للفرع الخاص بالمهام والأعمال والمشروعات التي نفذها الفرع خلال العام المنصرم 1439هـ , وما تم تنفيذه من برامج أسهمت في تحقيق الأمن الفكري وأهدافه, واستمع سموه إلى شرح مفصل عن محتوى التقرير والبرامج التي تم تنفيذها ، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //14:31ت م0107