عمّان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الأردنية عمّان مضامين برنامج خطة الإستجابة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.واستعرض فريق البرنامج خلال الاجتماع الذي ضم المدير القطري للبرنامج لوك لوتشما، خطة البرنامج في الفترة الحالية والقادمة 2016 -2019, وما تم تنفيذه من مشاريع ساعدت على تعزيز صمود اليمنيين خلال فتره الحرب والبرامج والخطط للمشاريع القادمة.وأكد الوزير اليمني ضرورة التنسيق مع الوزارة في آلية اختيار المناطق ومعايير تحديد المشاريع والاحتياجات.وأشاد السعدي بدور المانحين, داعياً إلى مزيد من الالتفاف حول اليمن وزيادة الدعم المقدم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده.// انتهى //14:35ت م0110