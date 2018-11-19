الجزائر 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالجزائر العاصمة اليوم، أعمال الندوة الدولية الثانية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة " اكوسوك "، بمشاركة 300 ممثلاً عن مختلف المنظمات وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين.وتبحث الندوة عدة محاور أهمها تحديد إستراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة وتعزيز التبادل والتعاون الدولي بين البلدان الإفريقية.// انتهى //14:37ت م0111