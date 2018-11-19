الدمام 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، اليوم الاجتماع الأول للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية بحضور أعضاء اللجنة من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وذلك في ديوان الإمارة في الدمام.وأكد سموه خلال الاجتماع، اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتوفير الإسكان الميسر للأسر الأشد حاجة من المسجلين على قائمة الضمان الاجتماعي في كافة مناطق المملكة، مؤكداً أهمية التكامل بين اللجنة والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، مشدداً على تيسير الخدمات وتسهيل الإجراءات من كافة القطاعات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرة الإسكان الميسر في المنطقة.وحث سموه القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للمشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف المبادرة، متمنيا سموه التوفيق للجنة للقيام بدورها المأمول.من جانبه قدم المشرف على مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية المهندس مشاري بن فهد الجويرة، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على ما تحظى به مشاريع الوزارة من اهتمام ومتابعة، مبيناً أن مبادرة الإسكان الميسر هي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.وأبان بأن اللجان التنفيذية للإسكان التنموي بالمناطق تلعب دوراً كبيراً في تذليل الصعاب التي قد تواجه تحقيق مستهدفات المشاريع ويتمثل ذلك في رئاسة أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق لتلك اللجان.الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يترأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، وفرع وزارة النقل، وفرع شكة الكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.//انتهى//14:38ت م0112