تونس 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوقع البنك المركزي التونسي ونظيره المغربي، اتفاقيتي تعاون في مجال تبادل المعلومات والمراقبة البنكية.وأفاد بيان للبنك المركزي التونسي اليوم ، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بدعم التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات بما يسهم في دفع التعاون المستقبلي.وأضاف أن الاتفاقية الثانية ترمي إلى دعم التعاون بين البنك المركزي التونسي ونظيره المغربي في مجال الرقابة البنكية وتبادل المعلومات، وتعمل على تنفيذ تدخلات في مجال مراقبة المؤسسات العابرة للحدود والمراقبة على عين المكان ومعالجة الصعوبات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المراقبة والتشريع البنكي.// انتهى //14:40ت م0113