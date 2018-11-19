بريد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم العديد من الجوائز المتقدمة والذهبية، على مستوى المملكة، لبرامج ومسابقات إدارة النشاط الطلابي في وزارة التعليم ، بحصول سبعة طلاب ومدرسة على 12 جائزة، خلال المنافسات الطلابية للعام الدراسي الحالي 1439 - 1440هـ.وكرم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان, الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى والمتقدمة في العديد من المنافسات، خلال استقباله لهم اليوم ، حيث كرم الطالب صالح الحجيلان، من مدرسة مجمع الأمير فيصل بن مشعل للموهوبين بريدة، الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة، في مسابقة أولمبياد أبحاث وعلوم الحاسب الآلي، والطالب عماد الحربي، من مدارس التميز العالمية، لفوزه بالميدالية الفضية، لمسابقة موهوب في مجال الرياضيات، والطالب تركي المطيري، من مدرسة الإمام مجاهد الابتدائية، لتحقيقه مركزًا متقدمًا ضمن العشرة الأوائل في المؤتمر العلمي 12 بقيادة الطلبة، والطالبان نواف التويجري، والوليد العمرو، من مجمع الأمير سلطان الثانوي، بحصولهم على المركز الثالث في مسابقة أفضل استراتيجية على مستوى المملكة في الأولمبياد العاشر للروبوت في مجال "سومو" .كما كرم الطالب فلاج الفلاج، من مدرسة تميم بن أوس الثانوية، الذي حقق المركز الثالث في مسابقة المهارات الأدبية، بمسار القصة القصيرة، والطالب عبد اللطيف السلوم، من مدرسة ابن عثيمين الثانوية، الفائز بالمركز السابع في مسابقة المهارات الأدبية، بمسار الشعر الفصيح، بالإضافة إلى مدرسة طلائع القصيم الأهلية "القسم الثانوي" التي حصلت على 6 جوائز في التصفيات الأولية لمنافسات المسرح المدرسي، بمشاركة 9 إدارات تعليمية على مستوى المملكة.وعبر الركيان خلال اللقاء، عن فخره واعتزازه بالمنجزات المتقدمة التي حققها الطلاب، التي عكست الروح الإيجابية، والهمة العالية المتصفين بها، مؤكدًا أن هؤلاء الطلبة نماذج مضيئة، يستدل بها جميع طلاب وطالبات تعليم القصيم، وهم من الأمثلة الشاهدة على تميز ونجاح البيئة التعليمية في المنطقة، وتعكس أثر الجهود المقدمة من قبل وزارة التعليم، وما توليه من متابعة واهتمام نحو توفير كافة متطلبات الإبداع والتميز.// انتهى //14:40ت م0114