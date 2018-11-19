القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوقّعت مصر ممثلة في وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ممثلة في وزيرة تجارة الاتحاد فيرونيكا نيكشينيا، وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم، إن الجانبين اتفقا على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة، وعقد منتدى أعمال مشترك بين مصر ودول الاتحاد خلال النصف الأول من العام المقبل، لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال بالجانبين.وأشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، موضحاً أن الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.// انتهى //14:44ت م0115