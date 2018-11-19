القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر والذي يستمر لمدة 3 أيام، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا وبمشاركة ممثلي شركات عربية وعالمية عاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.وقال محافظ البحر الأحمر خلال كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء إحدى الشركات العالمية التي تعمل في مجال الخدمات البترولية من تحليل بيانات المسح السيزمي للمياه المصرية في البحر الأحمر، لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في المنطقة.وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة البترول المصرية في أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مؤكداً أن أعمال البحث والمسح السيزمي بالبحر الأحمر جاءت بعد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لاستغلال الثروات الطبيعية لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.// انتهى //14:46ت م0116