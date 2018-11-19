أبهـا 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستنظم كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد غداً, فعاليات اليوم العالمي للأشعة للعام 2018م، وذلك في مقر الجامعة الرئيسي.وأوضح رئيس قسم العلوم الإشعاعية بالكلية المشرف العام على الفعالية الدكتور مقبول العلياني, أن القسم والنادي حرصا على إقامة هذه الفعالية لتعريف المجتمع والطلاب بأنواع الأشعة التشخيصية وفوائدها في تشخيص الحالات المرضية وعلاجها، مشيراً إلى أن الفعاليات ستضم يوما علميًّا وعرض أوراق علمية في مجالات الأشعة المتنوعة, إضافة إلى إقامة معرض مصاحب يضم مشاركات عدد من الكليات الخاصة والشركات والمؤسسات، وذلك بهدف فتح سبل التواصل والتعاون ما بين القسم والجهات التي تعنى بتخصصاته.// انتهى //14:46ت م0117