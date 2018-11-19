ينبع 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس ، مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس التميز لكرة القدم لمحافظات منطقة المدينة المنورة ، وذلك على ملعب نادي المجد بينبع .ففي المواجهة الأولى كسب منتخب وادي الفرع نظيره منتخب العيص 4 - 3 ، والمباراة الثانية شهدت تعادل منتخبي ينبع والحناكية بهدف لكل منهما ، و مواجهة منتخبي العلا والمهد انتهت بالتعادل 3 - 3 ، والمباراة الأخيرة انتهت بالتعادل 1 - 1 بين منتخبي بدر وخيبر .// انتهى //14:47ت م0118