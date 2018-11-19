جيزان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان‬ الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم مشروع ‫"مبادرتي قيمتي‬ " الذي يهدف لنشر ثقافة العمل التطوعي بمدارس ‫تعليم جازان‬ , ‫وذلك ‬بثانوية الأمير فيصل بن عبدالله‫ بمدينة جيزان.‬وتجول الدكتور الأحوس في أركان المعرض الذي يشرف عليه النشاط الطلابي "‫الاجتماعي‬ وضم عدداً من المبادرات منها مبادرة مهد طريقي وتطوع الأجيال صناعة الغد وبادر وسلوكي نظافتي , إلى جانب مبادرة مركز دعم التطوع ومبادرة الوعي المروري وحفظ النعمة مسؤوليتي حيث قدم تلك المبادرات 200 طالب من 20 فريقا تطوعياً من جميع مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان.وأكد مدير عام تعليم جازان أن المشروع يهدف لتعزيز وتنمية ثقافة التطوع لما له من آثار إيجابية على الطلاب واستثمار لطاقاتهم ومواهبهم ، مشيدًا بما شاهده من مبادرات متميزة احتضنتها مدارس التعليم بالمنطقة وعملت على رعايتها وإخراجها بالشكل المشرف ، مؤكداً حاجة المجتمع لنشر ثقافة العمل التطوعي ورعاية المبادرات لتكون المدارس ومكاتب التعليم رافداً من روافد تحقيق رؤية السعودية 2030 .// انتهى //14:47ت م0119