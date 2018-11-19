سكاكا 11ربيع الأول 1440هـ الموافق 19نوفمبر 2018ماستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي ، الذي أطلع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل بالفرع ، مستعرضاً الجوانب التجارية والاستثمارية وأنشطة الفرع .وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي عن شكره لمدير ومنسوبي الفرع على جهودهم في هذا الجانب.// انتهى//15:56ت م0166