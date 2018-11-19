حائل 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم, بمدير عام نادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة.وثمن سموه خلال الاجتماع الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لرياضة الفروسية ولمختلف هويات الشباب بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة حائل .وأكد سموه أهمية نادي الفروسية بالمنطقة وكذلك حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة على إحداث تغيير نوعي في الخدمات والأنشطة والفعاليات المصاحبة للسباقات مستقبلا إلى جانب العمل على التأسيس المتكامل لمقر النادي الجديد بعد أن خصصت أمانة المنطقة موقعا له في شمال مدينة حائل .وأعرب نائب أمير منطقة حائل عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ولأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمتابعة لكافة الميادين وعلى رأسها ميدان الفروسية بالمنطقة مبدئا تفاؤله بمستقبل هذه الرياضة واتساع دائرة متابعيها في منطقة حائل بفضل من الله ثم الدعم السخي من القيادة الحكيمة والعمل الجاد من الجميع .// انتهى //15:56ت م0167