الطائف 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسعرضت مديرة إدارة ريادة الأعمال النسائية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أفنان البابطين، الفرص المتاحة للاستثمار في محافظة الطائف، من بينها 38 فرصة استثمارية في مجال الورد الطائفي، أمام طالبات جامعة الطائف.وحرصت البابطين خلال ندوة بعنوان "ريادة الأعمال النسائية وفرص المستقبل"، استضافتها جامعة الطائف بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال، على تشجيع طالبات الجامعة على اقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة الطائف وتأسيس مشاريع خاصة بهن بعد تخرجهن من الجامعة، أو الابتداء فيها تأسيسها منذ الآن خلال فترة دراستهن.وركزت مديرة إدارة ريادة الأعمال النسائية بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الندوة على عرض الفرص الاستثمارية في مجال الورد الطائفي، باعتباره منتجاً مميزاً في محافظة الطائف, كما قدمت البابطين شرحاً عن ريادة الأعمال الاجتماعية، لتحفيز الطالبات على ابتكار مزيد من الأفكار المميزة والجديدة لاستغلال الورد الطائفي.ونوهت إلى أن الهيئة طرحت خلال ملتقى "بيبان منطقة مكة المكرمة الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، وفي غيرها من المجالات, مبينة أن ملتقى بيبان هدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين.وأفادت البابطين أن ملتقى بيبان هدف أيضاً إلى تقديم استشارات للمبادرين والمهتمين في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، وهو بذلك يشرع كل بابٍ إجرائي وإلهامي أمام هؤلاء الشباب.// انتهى //15:58ت م0169