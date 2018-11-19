مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل اليوم, سير العمل في المستشفى التعليمي لكلية طب الأسنان, المشتمل على العيادات التخصصية وعيادات الطوارئ الطبية وعيادة الطوارئ وجراحة الفم والوجه والفكين إضافة إلى العيادات الطبية الطلابية البالغة 76 عيادة وقسم الأشعة الطبية وعيادات الطوارئ كما اطلع على الجهود المبذولة من طلاب طب الأسنان في معالجة المرضى بأحدث التقنيات الطبية الحديثة والتقى عددا من طلاب الكلية واستمع لآرائهم حول دراستهم .وأشاد معاليه بتميز كلية طب الأسنان بكوادرها التدريسية والطلابية وبفعالياتها وأنشطتها وبرامجها وبما شاهده من أجهزة ومعامل حديثة ومتطورة .ثم رأس الدكتور بافيل, مجلس الكلية واستمع لشرح عن مبادرة " كن سعيدا " الذي ستنفذ على طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس إضافة إلى الأنشطة والبرامج التي ستنفذها الكلية خلال هذا العام كما ناقش سير العملية التعليمية والأكاديمية بالكلية .// انتهى //16:03ت م0171