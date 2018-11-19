العارضة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسنظمت وحدة الابتعاث بالكلية الجامعية بمحافظة العارضة اليوم، ورشة عمل بعنوان "المرأة السعودية ودورها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠"، بحضور عميدة الكلية ميسون شتيفي وعدد من منسوبات وطالبات الكلية , وذلك في مسرح الكلية.وسلطت الورشة الضوء على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها، كما تطرقت إلى إسهامات المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف المستقبل في ضوء المستجدات المعاصرة والمشاركة الفعالة للمرأة السعودية في المجتمع، والفرص التي استثمرتها المرأة السعودية لتحقيق النجاح في حياتها المهنية والشخصية.// انتهى//16:15ت م0177