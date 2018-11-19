رام الله 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسوجهت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبته فيها تقديم رد عاجل للهجوم غير المبرر على مسيرتها السلمية الداعمة لحقوق الصحفيين الفلسطينيين.وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماع اليوم في رام الله، بالحصول على رد عاجل من رئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذا الاعتداء الجسدي غير المبرر وعلى هذه الانتهاكات لحرية التعبير وحرية الحركة.ودعا السلطات الإسرائيلية إلى الاعتراف ببطاقة الصحافة الدولية، التي تعترف بها 145 حكومة حول العالم.وكانت قيادات الاتحاد الدولي للصحفيين، تعرضت لاعتداء من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين اطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع على مسيرتهم السلمية عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، التي كانت تطالب بحق الصحفيين الفلسطينيين بالتحرك بحرية، ما ادى إلى إصابة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد بقنبلة غاز في كتفه فيما تعرض عدد كبير من الصحفيين بحالات اختناق.// انتهى //16:19ت م0180