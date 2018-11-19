عام / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مفتي البوسنة والهرسك
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة ، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، بمكتبه في جدة اليوم ، رئيس العلماء المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك ، الدكتور حسين كفازوفيتش ، والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاستقبال ، تبادل الاحاديث الودية ، وبحث عدد من الموضوعات في شؤون الحج والعمرة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
من جانبه أشاد مفتي البوسنة والهرسك ، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، من مجهودات متواصلة ورعاية كريمة بضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والتيسير لهم .
// انتهى //
17:52ت م
0217