جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة ، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، بمكتبه في جدة اليوم ، رئيس العلماء المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك ، الدكتور حسين كفازوفيتش ، والوفد المرافق له .وجرى خلال الاستقبال ، تبادل الاحاديث الودية ، وبحث عدد من الموضوعات في شؤون الحج والعمرة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .من جانبه أشاد مفتي البوسنة والهرسك ، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، من مجهودات متواصلة ورعاية كريمة بضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والتيسير لهم .// انتهى //17:52ت م0217