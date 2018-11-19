الجزائر 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسينعقد بالعاصمة الجزائرية غداً الاجتماع السنوي رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يُعنى بقطاع الطاقة.وأفادت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها اليوم أن الاجتماع، الذي يترأسه وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني والمفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة ميغايل أرياس كانيت، يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مجال الطاقة، والتي تشمل المحروقات والطاقات المتجددة والجدوى، بالإضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية والاندماج في أسواق الطاقة وتطوير البنى التحتية ونقل التكنولوجيا.وسيتم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في المجال منذ إطلاق الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة عام 2013 وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في مجال إنتاج ونقل الغاز والطاقات المتجددة بالجزائر.// انتهى //17:53ت م0218