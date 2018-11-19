الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بـ(4) لقاءات .ويستقبل أبها ضيفه الجبلين على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، حيث يخوض أبها اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة ، أما الجبلين فيلعب هذا اللقاء وهو في المرتبة السابعة برصيد 18 نقطة.ويستضيف الخليج نظيره ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والخليج يأتي عاشراً برصيد 16 نقطة بينما يأتي ضمك ثالثاً برصيد 22 نقطة.ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر والقيصومة ، ويحتل هجر وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة في حين يحتل القيصومة المرتبة الـ 20 برصيد 8 نقاط.وفي الدمام يلتقي النهضة والعين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ولدى النهضة 12 نقطة بالمركز الثامن عشر ، في المقابل يحتل العين المركز السادس برصيد 19 نقطة.وتستكمل بعد غد الأربعاء لقاءات الجولة الـ13 من الدوري بـ (5) مواجهات أخرى ، حيث يستضيف الشعلة نظيره الجيل على ملعبه في الخرج، الشعلة يحتل المرتبة السابعة عشرة برصيد 12 نقطة بينما يحتل الجيل المرتبة التاسعة برصيد 17 نقطة.ويستقبل الوشم ضيفه الأنصار على ملعبه في شقراء، حيث يخوض الوشم هذا اللقاء وهو في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 15 نقطة فيما يخوض الأنصار اللقاء وهو في المرتبة الخامسة برصيد 21 نقطة.ويحتضن ملعب نادي ضمك في خميس مشيط لقاء نجران والكوكب، ونجران صاحب المرتبة الثامنة برصيد 17 نقطة في حين الكوكب صاحب المرتبة الـ19 برصيد 11 نقطة.وضمن الجولة ذاتها، يلتقي النجوم مع نظيره الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ولدى النجوم 13 نقطة في المركز الخامس عشر ، بينما الطائي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.وفي جدة يحل العدالة ضيفاً على جدة في لقاء يقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ويحتل جدة المركز الرابع برصيد 21 نقطة ، أما العدالة الحادي عشر برصيد 16 نقطة.وتختتم الجمعة القادمة منافسات الجولة بمواجهة واحدة فقط، حيث يستضيف العروبة نظيره المجزل على ملعبه في الجوف، ويأتي العروبة في المرتبة الـ14 برصيد 14 نقطة في المقابل يأتي المجزل في المرتبة الـ12 برصيد 15 نقطة .// انتهى //17:54ت م0220