عمان 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسيحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدا ضيفا على منتخب الأردن على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات بداية عام 2019 .وكان المنتخب السعودي قد فاز على المنتخب اليمني بهدف دون رد ، السبت الماضي ، في حين تغلب منتخب الأردن على نظيره الهندي بهدفين مقابل هدف .وأوقعت القرعة الآسيوية المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الشمالية ولبنان وقطر ، والمنتخب الأردني في المجموعة الثانية مع أستراليا وسوريا فلسطين .يذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن قامت بشراء 2000 تذكرة (درجة أولى) لتوزيعها على المواطنين السعوديين والطلبة الدراسين في الأردن ، وذلك دعماً للجماهير السعودية المتواجدة في الأردن والطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، والمساهمة مع الأشقاء الأردنيين في تخصيص ريع هذه المباراة لأسر ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق مختلفة في الأردن .وأشارت السفارة في بيان صحفي أنه بإمكان المواطنين والطلبة السعوديين الراغبين بحضور المباراة استلام تذاكر هذه المباراة من نادي الطلبة السعودي في عمّان وكذلك البوابة رقم (4) في الملعب .// انتهى //17:54ت م0221