مكة المكرمة في 11 ربيع الأول 1440 ه الموافق 19 نوفمبر 2018 م واساختتمت كلّيّة اللغة العربيّة بجامعة أم القرى اليوم البرنامج التدريبي الرابع لمعلمي التعليم العام بالصفوف الأولية الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الإدارة العامة لتعليم منطقة مكّة المكرّمة بعنوان" تنمية المهارات النحوية والإملائية لمعلمي اللغة العربية بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالله القرني ومساعد مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني وذلك بمسرح كلية اللغة العربية بالمدينة الجامعية بالعابدية.وبين مساعد مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني أن هذا البرنامج التدريبي يأتي لمعالجة الاحتياجات التدريبية لتطوير بعض المهارات المهمة بجانب التخصص، لمعلمي اللغة العربية ، لافتاً أن هذه البرامج تقدم من بيت خبرة ومتخصصين في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، وتنفيذها تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .وأكد أن إدارة تعليم مكة تطمح في التوسع وعقد شراكة مع كلية اللغة العربية للمشاركة بعدد من البرامج التدريبية التي تعزز المهارات المعرفية لدى المعلمين ، ليعود أثرها الإيجابي على العملية التعليمية، مشيداً بتعاون وحرص جامعة أم القرى في تنفيذ هذه البرامج النوعية.وأوضح عميد كلّيّة اللغة العربيّة الدكتور عبدالله القرني أن هذه البرامج تلبي احتياجات المعلّمين اللغويّة، مبيناً أن اقامت البرامج التدريبية لمنسوبي التعليم العام تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية تجاه الجامعة خدمة للرسالة التعليمية، مؤكداً أن هذه البرامج تساهم في تنمية مهارات المعلمين الملتحقين فيها وتعززها، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل لأنشطة وفعاليات الكلية.// انتهى //17:55ت م0224