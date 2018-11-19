رياضي / نادي الفروسية بجدة يُقيم حفل سباقه على كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس المُقبل
الاثنين 1440/3/11 هـ الموافق 2018/11/19 م واس
جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واس
يُقيم نادي الفروسية بمحافظة جدة الخميس المُقبل , حفل سباقه ، لموسم سباقات الخيل لهذا العام ، على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، وذلك بميدان الفروسية في عسفان .
وأفاد المدير العام لنادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن طلال المهلهل , أن السباق يتكون من 4 أشواط لخيول الإنتاج ، والمستورد لجميع الدرجات ، بمسافة 1400 متر ، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين .
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17:56ت م
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