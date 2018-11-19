الباحة 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 19 نوفمبر 2018م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، اليوم تصفيات المجموعة الثالثة من منافسات المسرح المدرسي، والتي تستمر لثلاثة أيام وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالباحة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (الثقافي) على مسرح الإدارة العامة للتعليم ، وبمشاركة 10 إدارات تعليمية.ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني في معرض حديثه خلال افتتاح المنافسة بأن المسرح المدرسي يضطلع بدور مهم في خارطة التعليم وأداة فاعلة في المنهج المدرسي من خلال ترجمة العديد من المفاهيم التربوية وتحويلها إلى واقع ملموس يسهم في صقل شخصية الطالب ، إضافة إلى ما يقوم به من دور كبير وأهمية بالغة في تعزيز الحس الوطني في نفوس الطلاب وحماية وتحصين عقولهم من الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة.وعدّ الدكتور عبدالخالق المسرح المدرسي منبعاً للفنون، وميداناً لصقل المواهب، وتعزيز القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، و يضطلع بدور هام نحو تكوين الشخصية والاتجاهات، مقدما شكره لمقام الوزارة على ثقتهم في تعليم المنطقة واختيارها لاستضافة هذه المنافسات التي تعزز من الترابط بين أبناء الوطن كما وجه رسالة للطلاب المشاركين في المنافسة بأهمية تقديم الأعمال التي تعزز شخصيتهم الإيجابية وتنمي روح المواطنة الصالحة لديهم باعتبارهم سواعد الوطن الفتية التي تبنى عليها الآمال وتعقد عليها محاور الرؤية المباركةعقب ذلك بدأت العروض المسرحية لليوم الأول والمقدمة من تعليم الباحة بعنوان (أجنحة الظلام)، قدمها طلاب ثانوية دار الفيصل الأهلية من تأليف وإخراج الأستاذ عبدالله الحارثي.من جانبه أوضح مدير عام النشاط الثقافي بالوزارة الدكتور بندر عسيري بأن المسرح المدرسي يقدم رسالة سامية تترجم مشاعر المجتمع وقضاياه المعاصرة ، مبينا عناية مقام الوزارة بالفنون المسرحية وحرصها على نشر ثقافته المناسبة في مختلف مناطقة ومحافظات المنطقة والذي ظهر ذلك جليا من خلال حرص الوزارة على تنظيم منافسات المجموعات في عدة إدارات تعليمية بغية الاستزادة من الخبرات الثقافية والأدبية، مضيفا بأن الإدارات المشاركة تتعاقب في تقديم مسرحياتهم التي تحمل العديد من الإضاءات النوعية , ويعقب كل عرض مسرحي جلسة نقدية تتناول الجوانب الفنية للعرض المسرحي يأتي في مقدمتها فكرة النص وترابط الأفكار ، إضافة إلى أداء الممثل ولغة الجسد والمؤثرات الصوتية، وصولاً إلى الملابس والديكور وسلامة اللغة ومعربًا عن الثناء الجزيل لمنسوبي إدارة تعليم الباحة على ما وجدوه من حفاوة وتقدير وتسهيلات للوفود المشاركة.//انتهى//17:57ت م0226