القاهرة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها السنوي الثامن عشر حول "دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان، وذلك خلال الفترة من 26 - 27 نوفمبر الجاري بالعاصمة العمانية مسقط.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، أن عدد أوراق العمل المقدمة للمؤتمر تصل إلى 30 ورقة ستقدم على يومين خلال سبع جلسات، وترتكز محاور تلك الجلسات على آليات تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وعرض تجارب عربية في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وكيفية تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة، والاهتمام برأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية.وتناقش الجلسات تحفيز التصنيع المستند إلى اقتصاديات التصدير، وتطوير الأسواق المالية في الدول العربية والمنافسة العالمية، ودعم وتطوير الخدمات التعليمية والصحية المتكاملة، وإعادة الهيكلة وتطوير النظم الإدارية المنسجمة مع التوجهات العالمية، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة – خارطة للإصلاح الإداري، وإعادة اختراع الحكومة وادماج تطبيقات الحوكمة في ممارساتها، وإدماج أنماط إدارة الاعمال وآليات القطاع الخاص في أعمال الحكومة والإدارة العامة، بالاضافة إلى مناقشة أهمية إطلاق الخدمات الالكترونية وتحسين الأنظمة الالكترونية الحكومية وصولاً لتطبيقات الحكومة الذكية.// انتهى //18:01ت م0228