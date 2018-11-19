جدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسيُطلق فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة غداً ، فعاليات ملتقى "التحول الرقمي في وزارة الداخلية"، بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، وذلك بفندق الريتز كارلتون في جده .ويشهد الملتقى نقاش مفتوح عن الأمن السيبراني يُشارك فيه متخصصين من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإقامة معرض مصاحب، وورش عمل عن الأمن السيبراني يشارك فيها مجموعه من موظفي الشركات والأجهزة الأمنية من المتخصصين في هذا المجال بمتابعة وإشراف من الجمعية .وأفاد رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة البدر بن محمد جنة، أن الملتقى يأتي استكمالا لما تقوم به الجمعية الدولية للأمن الصناعي، التي تعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم، ويسعى لتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بالأمن الصناعي للارتقاء بمستوى المهن الأمنية في المنطقة ، من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات فيما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي ، بالإضافة إلى عقد الندوات والمعارض المتخصصة.وأشار إلى أن رؤية الجمعية الدولية للأمن الصناعي تهدف إلى تحسين مستوى المهن الأمنية في العالم، عبر تسخير البرامج المتطورة للارتقاء بها من خلال التعليم والأبحاث والتدريب والمؤتمرات ، وتقديم المنح التعليمية للتأكد من تمكين الراغبين في العمل في مجال الإدارة الأمنية من تحقيق أعلى مستويات التحصيل الأكاديمي.// انتهى //18:01ت م0229