الجزائر 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالجزائر اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمنظمات الإفريقية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "اكوسوك" بهدف إعداد إستراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة وإنشاء هيئة تعنى بالحوار الدائم في المجال في إطار المجتمع المدني، بالاضافة إلى تعزيز التبادل والتعاون الدولي بين البلدان الإفريقية.وسيتخلل الندوة تنظيم ندوات وورشات عمل لا سيما تلك المتعلقة بموضوعات الهجرة ومكافحة الفقر وتمكين المرأة في إفريقيا.إلى ذلك أكد رئيس البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني جون كلود كيسي في افتتاح المؤتمر أن هيئته تدعم جهود الجزائر في مواجهة تحدي الهجرة وجميع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ومبدأها في تسوية النزاعات بطرق سلمية.ودعا رئيس البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني دول العبور الإفريقية إلى تحمل المسؤولية تجاه المهاجر الإفريقي واحترام كرامته، مؤكدا ضرورة إيجاد حوار جاد ومسؤول بين الاتحاد الأوروبي ودول العبور والدول التي ينحدر منها المهاجرون والمجتمع المدني والعمل على ترسيخ مبدأ التعاون شمال - جنوب.// انتهى //18:03ت م0230