الرباط 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأجرى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، عبد اللطيف لوديي اليوم بالرباط، مباحثات مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السير جون لوريمر الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وأوضح بيان لإدارة الدفاع الوطني، أن الجانبين استعرضا مستوى التعاون الثنائي في مجال الدفاع الوطني، والذي يشمل التكوين وتبادل الخبرات وتنظيم تدريبات مشتركة.كما بحث الجانبان سبل إضفاء دينامية أكبر على هذا التعاون، لاسيما في مجال العمل المشترك وتبادل التجارب بين القوات المسلحة لكلا البلدين.مما يذكر ان التعاون العسكري المغربي البريطاني يؤطره اتفاق إطار للتعاون العسكري والتقني، كما تعقد لجان عسكرية مشتركة اجتماعات منتظمة بكل من الرباط ولندن من أجل الانكباب على مختلف أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:32ت م0242