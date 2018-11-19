الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسحقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض, نتائج متقدمة في مجال أبحاث علوم الحاسب ضمن نتائج أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال والتصاميم ثلاثية الأبعاد على مستوى وزارة التعليم, حيث حقق الطالب في المرحلة الابتدائية عبد الإله بن عبدالعزيز المقحم المركز الأول في مجال أبحاث علوم الحاسب، بينما حقق الطالب في المرحلة الثانوية بدر بن عبدالمحسن اللعبون المركز الثاني في مجال تطبيقات الجوال، وحصد الطالب في المرحلة الابتدائية عبدالرحمن بن خالد الجبرين المركز الثاني في مجال تصميم الرسوم التفاعلية، في حين حصد الطالب في المرحلة الثانوية محمد علي العمار المركز الثالث في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الفائزين، متمنيًا لهم التوفيق، وبذل مزيد من الجهود للرقي بإمكاناتهم وتطوير قدراتهم محليًا وعربيًا ودوليًا.وعبر الطلاب الفائزون عن شكرهم وتقدير للمدير العام للتعليم بالمنطقة على دعمه وتحفيزه لهم، متطلعين إلى استمرارهم في تحقيق نتائج مميزة في المشاركات المقبلة.من جهة أخرى، حلّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المستوى الفضي، ضمن نتائج التصفيات الأولية لمسابقة اللغة العربية للعام الدراسي 1439هـ/ 1440هـ.// انتهى //18:34ت م0245