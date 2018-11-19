الرياض 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واستشارك الهيئة العامة للترفيه كراعي رسمي في المعرض الدولي الأول لتجهيز الفعاليات والمعارض بتنظيم شركـة الحارثي للمعارض، الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2018، في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات .وتأتي مشاركة الهيئة بالمعرض الذي يُعد الأول من نوعه في مجال صناعة الأحداث والفعاليات، انطلاقا من دورها كجهة منظمة لقطاع الترفيه في المملكة، وتحقيقاُ لهدفها في تنميته وتوفير الخيارات وفرص ترفيهية للمواطنين والمقيمين في المملكة بكافة الشرائح ، والمساهمة في تحفيز دور القطاع الخاص.ويحظى المعرض بمشاركة كبرى الشركات العاملة في التنظيم وإدارة المعارض والترفيه والاعلان والإعلام والمقاولات والتقنية ومقدمي الأطعمة وغيرهم , كما يجمع كبار العاملين في صناعة الترفيه المحليين والدوليين، والذي يسهم بدوره في تطوير القطاع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص توظيف للشباب والشابات السعوديين ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع واستقطاب كبريات الشركات لرفع مستوى الترفيه لمستوى متقدم، والتي تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:57ت م0247