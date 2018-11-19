نجران 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في افتتاح السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، من استمرار المملكة في دعم المواطن السعودي والتطوير من القدرات البشرية لأبناء الوطن التي تعد المحرك الرئيس للتنمية في المملكة.وقال سموه: أن خطاب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – يؤكد مضي المملكة نحو تعزيز مستقبلها الاقتصادي وفق رؤيتها المستقبلية 2030، في إيجاد اقتصاد متوازن يتناسب مع إمكانياتها ودورها الدولي والإقليمي ، واستمرارها في تقديم الدعم لمعالجة أزمات المنطقة وللقضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها قضية فلسطين".وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، بدعوة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد الحلول السياسية في سوريا حتى يتمكن اللاجئين السوريين من العودة إلى لبلادهم، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يمن على جنود الوطن بالنصر المبين.// انتهى //19:04ت م0248