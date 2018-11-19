الأمم المتحدة 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأدان الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش اليوم بشدة التفجير الذي استهدف المدنيين في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أمس الأحد.وأعرب كوبيش عن عميق تعاطفه مع أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الجبان خارج مطعم في وسط تكريت هو شر مطلق، إذ ليس له أهداف غير قتل المدنيين ومحاولة تدمير تعافي العراق ومسيرته في السلام بعد سنوات من النزاع.وأشار إلى أن الإرهابيين يسعون إلى تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار في المناطق التي لا تزال تتعافى من آفة الإرهاب، مؤكداً أن هدفهم سيفشل بوحدة الشعب العراقي ويقظة قوات الأمن.ودعا الممثل الخاص السلطات إلى تركيز الجهود كافة لمكافحة خلايا الإرهابيين النائمة لإحباط أي هجمات مستقبلية ضد المدنيين.// انتهى //19:06ت م0249