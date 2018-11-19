بغداد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" مرتفعاً بنسبة 0.01 %، مسجلاً 502.25 نقطة, في نهاية جلسة التداول اليوم.وأثر على أداء المؤشر إرتفاع أسهم ثلاث شركات مساهمة تقدمتها أسهم المصرف الأهلي وأسهم بغداد الغازية.وبلغ حجم تداولات اليوم 241 مليون سهماً، بقيمة 161,4 مليون دينار عراقي، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين غير العراقيين 12,5 مليون سهم, بقيمة 15,2 مليون دينار, تحصلت من تنفيذ 13 صفقة على أسهم 3 شركات.// انتهى //19:09ت م0251