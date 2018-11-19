محايل 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسالتقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده في مكتبه بالمحافظة أمس, مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم .ورحب المحافظ في بداية اللقاء, بمدير التعليم ومؤكدا أن التعليم يسهم في مساعدة الناس على العمل بشكل أفضل، بحيث يصبحون أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقابل للاستمرار في الحاضر والمستقبل، وبذلك يعد التعليم أحد أهم القوى التي تحقق التنمية الاقتصادية والازدهار .من جانبه ثمن مدير التعليم بالمحافظة بالدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة من قبل المحافظ، مما أسهم في تطوير العملية التعليمية والتربوية، لافتًا النظر إلى أن عدد المدارس بمحافظة محايل في ازدياد .وفي نهاية الزيارة, تسلم المحافظ تقريرا عن المبادرات الوطنية للتعليم, التي تضمنت مبادرة العناية بالعلم الوطني, وتخصيص إذاعة صباحية مدرسية وحصص النشاط للحديث عن نشر ثقافة رؤية المملكة 2030 ولمدة أسبوع ، والحديث عن لقاء سمو ولي العهد حفظه الله مع وكالة بلومبيرغ، وتعزيز اللحمة الوطنية في نفوس الطلاب بعنوان "نحن نقف صفآ واحدآ مع قيادتنا "، ومبادرة الحديث عن كلمة سمو ولي العهد في مؤتمر مستقبل الاستثمار .// انتهى //19:10ت م0252