إسلام آباد 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساعدة بقيمة 4.6 مليون دولار لدعم برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان.وجرى التوقيع على اتفاقية في هذا الصدد اليوم في إسلام آباد بين وكالة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك بحضور وزير الصحة الباكستاني عامر محمود كياني.وأوضح بيان صحفي صدر عقب التوقيع أنه سيتم صرف المبلغ الذي تقدمه اليابان على شراء 25 مليون جرعة للقاح ضد شلل الأطفال.من جانبه، أكد وزير الصحة الباكستاني أن حكومة بلاده ملتزمة بمكافحة انتشار شلل الأطفال في البلاد، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية وباقي الجهات الدولية التي تدعم برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان.// انتهى //19:11ت م0253