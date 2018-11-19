الرباط 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 نوفمبر 2018 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم بالرباط، مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد يضم عدداً من أعضاء الحكومة الإسبانية.وأكد المسؤول الإسباني في تصريح صحفي أنه بحث مع نظيره المغربي جوانب من العلاقات الثنائية، وتطرقا لموضوع محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبرزاً مساهمة إسبانيا الإيجابية في حثّ الاتحاد الأوروبي على دعم المغرب في هذا المجال.وأشاد رئيس الحكومة الإسبانية باستضافة المغرب للمؤتمر الدولي حول الهجرة المرتقب يومي 10 و11 ديسمبر القادم بمدينة مراكش، مضيفاً أن إسبانيا ستكون ممثلةً على أعلى مستوى في هذا الملتقى.من جهته، رحب رئيس الحكومة المغربية بالتعاون القائم مع إسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أنها قضية معقدة ومتشابكة، ولا يمكن تسويتها فقط عبر المقاربة الأمنية.ودعا بالمناسبة إلى اعتماد مقاربة تنهض بالتنمية في المناطق المصدرة للهجرة السرية، والاعتماد على الرقي بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.// انتهى //19:49ت م0263